Новый учебный год: в Татарстане появятся кабинеты ОБЗР, а школьные чаты перейдут в Max

В видеоприветствии, Сергей Кравцов, в частности, сказал, что в стране — помимо капремонта и строительства школ — будут обновляться и детские сады и колледжи. «С начала года начали оснащать кабинеты труда и ОБЗР, со следующего года начнется оснащение кабинетов изобразительного искусства, музыки, физики. Наблюдаем рост количества выпускников — участников ЕГЭ по таким предметам, как физика, химия, биология, профильная математика и информатика. Это четко указывает на рост интереса выпускников к естественно-научным дисциплинам и инженерным специальностям. Растет и интерес абитуриентов к поступлению в педагогические вузы». Федеральный министр также подчеркнул, что все больше ребят интересуются учебой в колледжах и техникумах. «В 2025 году система среднего профессионального образования отмечает 85-летний юбилей и в преддверии этой даты сделала серьезный рывок в своем развитии», — напомнил он.