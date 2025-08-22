Новый учебный год: в Татарстане появятся кабинеты ОБЗР, а школьные чаты перейдут в Max

Сегодня в Иннополисе под председательством раиса РТ Рустама Минниханова состоялось ежегодное пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки. Главной темой обсуждения стали «Ценностные ориентиры современного образования». В ходе встречи подвели итоги прошедшего учебного года и определили задачи на предстоящий период. Среди участников были министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
Мероприятие открылось государственными гимнами Российской Федерации и Республики Татарстан.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил за всестороннюю поддержку в сфере образования и науки Правительство Российской Федерации, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, а также руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева — за личное участие и вклад в развитие образования в Татарстане.
Участникам совещания было продемонстрировано видеоприветствие министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.
В видеоприветствии, Сергей Кравцов, в частности, сказал, что в стране — помимо капремонта и строительства школ — будут обновляться и детские сады и колледжи. «С начала года начали оснащать кабинеты труда и ОБЗР, со следующего года начнется оснащение кабинетов изобразительного искусства, музыки, физики. Наблюдаем рост количества выпускников — участников ЕГЭ по таким предметам, как физика, химия, биология, профильная математика и информатика. Это четко указывает на рост интереса выпускников к естественно-научным дисциплинам и инженерным специальностям. Растет и интерес абитуриентов к поступлению в педагогические вузы». Федеральный министр также подчеркнул, что все больше ребят интересуются учебой в колледжах и техникумах. «В 2025 году система среднего профессионального образования отмечает 85-летний юбилей и в преддверии этой даты сделала серьезный рывок в своем развитии», — напомнил он.
В ходе совещания Рустам Минниханов дал ряд поручений. Так, он сообщил, опираясь на данные Росстата, о том, что в регионе снижается численность детей дошкольного возраста. В этих условиях Министерству образования и науки РТ, ЦЭСИ и главам администраций муниципальных районов Татарстана необходимо провести детальный анализ потребности в образовательных учреждениях — школах и детских садах — на перспективу. В дальнейшем это позволит сформировать обоснованные программы строительства и капитального ремонта с учетом демографического прогноза.
Далее с основным докладом выступил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
Он обозначил важность роли науки, фундаментальных и прикладных научных исследований в развитии образовательной системы и экономики республики в тесной кооперации с индустриальными партнерами, сообщает пресс-служба раиса РТ.
Ильсур Хадиуллин рассказал, что Татарстан вошел в число шести пилотных регионов по переводу школьных чатов в национальный мессенджер Max. «Переход начнется с 1 сентября. До этого срока нам необходимо подключить к нему органы управления образованием и коллективы образовательных организаций. Прошу муниципалитеты взять на контроль эту работу», — отметил он.
Татарстан вошел в число регионов первой очереди, которые должны перейти из «Сферума» в Max до 13 сентября (регионы второй очереди — до 15 октября 2025 года).
В число регионов первой очереди вместе с Татарстаном вошли Владимирская область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Тверская область и ХМАО.
Далее министр рассказал о среднем балле ЕГЭ в республике. По всем предметам республиканский средний балл превышает общероссийские значения. Наибольшую положительную динамику имеют такие предметы, как химия и литература, уточнил Ильсур Хадиуллин.
«В республике 272 выпускника текущего года сдали ЕГЭ по одному из предметов на 100 баллов, а 13 выпускников получили наивысший балл по двум предметам», — сказал он.
Ильсур Хадиуллин также сообщил: до 2027 года 879 школ Татарстана оснастят новыми кабинетами труда и кабинетами по основам безопасности и защиты Родины. На эти цели из консолидированного бюджета республики будет направлено 285 млн рублей.
Нам нужно работать над качеством как самого образования, так и над качеством его оценки, сказал Рустам Минниханов.
Особое внимание, по мнению Рустама Минниханова, надо уделить качеству и доступности среднего профессионального образования, так как обеспечение кадрами остается приоритетной задачей. В этой связи важно развивать короткие программы обучения и переобучения.
Пресс-служба раиса РТ напоминает, с 1 сентября 2024 года в российских школах предметы «Труд» и «ОБЗР» стали обязательными, об этом также говорил в своем видеоприветствии к педагогам Татарстана и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Кроме того, отметил Раис Татарстана, сегодня система образования должна в полной мере соответствовать запросам в обучении, переобучении и трудоустройстве участников специальной военной операции — ветеранов боевых действий,
Министерству образования и науки РТ, Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ, а также фонду «Защитники Отечества» необходимо обеспечить постоянный контроль за реализацией указанных мер.
В ходе совещания прозвучали доклады президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, генерального директор АО «Казаньоргсинтез», «СИБУР-РТ» Айрата Сафина, учителя математики многопрофильного лицея № 10 Елабужского муниципального района, участницы проекта «Физико-математический прорыв» Ксении Семеновой, начальника Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Евгении Елисеевой.
В завершение совещания Раис Татарстана вручил педагогам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Образовательным учреждениям также вручили сертификаты на школьные автобусы (62 школьных автобуса).