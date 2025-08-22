В семи городах Челябинской области на все выходные ввели режим НМУ

— В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — сообщили синоптики. — В связи с этим объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.
Режим «чёрного неба» начнёт действовать в Аше и Магнитогорске с 22 часов 22 августа, а в Челябинске, Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино — с 19 часов следующего дня. Во всех городах он продлится до 12:00 понедельника, 25 августа.
В областном Министерстве экологии заверили, что заводы готовы приостановить часть производства ради снижения выбросов в период действия НМУ.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии региона или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.