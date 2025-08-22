В семи городах Челябинской области на все выходные ввели режим НМУ

Режим «чёрного неба» начнёт действовать в Аше и Магнитогорске с 22 часов 22 августа, а в Челябинске, Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино — с 19 часов следующего дня. Во всех городах он продлится до 12:00 понедельника, 25 августа.