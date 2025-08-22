Ричмонд
Самолет с футбольным мячом на носу впервые прилетел в Омск

Яркий борт авиакомпании NordStar доставил пассажиров из Норильска.

Источник: Комсомольская правда

Необычный Boeing 737−800 с футбольной ливреей приземлился в омском аэропорту. Самолет NordStar украшен символикой мини-футбольного клуба «Норильский никель». Об этом сообщил 22 августа канал t.me/oms_aero.

На хвосте судна изображен белый медведь с мячом в лапах — официальный символ ФК. По всему корпусу размещены динамичные сцены из матчей, а на носовой части нарисован крупный мяч, пробивающий путь сквозь воздух.

Первый визит спортивного лайнера в Омск запечатлел на фото руководитель местного клуба споттинга Максим Гольбрайхт. Выполнив рейс из Норильска, лайнер отправился в Сочи.

