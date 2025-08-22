«За жизнь ребенка борются врачи». В Клецком районе полуторогодовалая девочка чуть не утонула в каркасном бассейне, когда мать ненадолго зашла в дом

Под Клецком маленькая девочка упала в каркасный бассейн, когда мать зашла в дом. Подробности привели в пресс-службе Следственного комитета.
По предварительной информации, днем 18 августа 2025 года полуторогодовалая девочка играла во дворе частного дома, расположенного в агрогородке Синявка Клецкого района. За ребенком присматривала мама. В какой-то момент женщина ненадолго зашла в дом, а, вернувшись на улицу, заметила дочь без сознания в каркасном бассейне. Ребенку незамедлительно была оказана первая помощь.
Под Клецком маленькая девочка упала в каркасный бассейн, когда мать зашла в дом. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
«В настоящее время ребенок находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи», — сообщили в Следственном комитете.
Следователи установили, что каркасный бассейн был на 26 сантиметров от дна заполнен водой.
