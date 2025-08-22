«За жизнь ребенка борются врачи». В Клецком районе полуторогодовалая девочка чуть не утонула в каркасном бассейне, когда мать ненадолго зашла в дом

По предварительной информации, днем 18 августа 2025 года полуторогодовалая девочка играла во дворе частного дома, расположенного в агрогородке Синявка Клецкого района. За ребенком присматривала мама. В какой-то момент женщина ненадолго зашла в дом, а, вернувшись на улицу, заметила дочь без сознания в каркасном бассейне. Ребенку незамедлительно была оказана первая помощь.