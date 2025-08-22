Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За жизнь ребенка борются врачи». В Клецком районе полуторогодовалая девочка чуть не утонула в каркасном бассейне, когда мать ненадолго зашла в дом

Под Клецком маленькая девочка упала в каркасный бассейн, когда мать зашла в дом.

Источник: Комсомольская правда

Под Клецком маленькая девочка упала в каркасный бассейн, когда мать зашла в дом. Подробности привели в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительной информации, днем 18 августа 2025 года полуторогодовалая девочка играла во дворе частного дома, расположенного в агрогородке Синявка Клецкого района. За ребенком присматривала мама. В какой-то момент женщина ненадолго зашла в дом, а, вернувшись на улицу, заметила дочь без сознания в каркасном бассейне. Ребенку незамедлительно была оказана первая помощь.

Под Клецком маленькая девочка упала в каркасный бассейн, когда мать зашла в дом. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

«В настоящее время ребенок находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи установили, что каркасный бассейн был на 26 сантиметров от дна заполнен водой.

Ранее в Гомеле девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа: «Сел на подоконник, свесил ноги на улицу и не удержался, пытаясь развернуться».

Также мы писали, что в 78 лет умер народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов: «Сегодня утром не стало нашего любимого Фантазера».

Кстати, в Минске ОМОН задержал директора мебельной фирмы, которому грозит до 20 лет.