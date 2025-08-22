В Нижнем Новгороде продлят работу метро в ночь на 24 августа

В связи с проведением музыкально-спортивного фестиваля «Пари Фест» в Нижнем Новгороде изменится режим работы городского метрополитена. Как сообщили в МП «Нижегородское метро», в ночь с 23 на 24 августа подземка будет работать дольше обычного — до 01:00.