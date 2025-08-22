В Нижнем Новгороде продлят работу метро в ночь на 24 августа

В связи с проведением музыкально-спортивного фестиваля «Пари Фест» в Нижнем Новгороде изменится режим работы городского метрополитена. Как сообщили в МП «Нижегородское метро», в ночь с 23 на 24 августа подземка будет работать дольше обычного — до 01:00.
С 22:00 и до окончания работы поезда будут курсировать с интервалом в 10 минут.
Последние поезда отправятся с конечных станций в следующем графике:
со станции «Парк Культуры» — в 01:05;
со станции «Горьковская» — в 01:06;
со станции «Стрелка» — в 01:04;
со станции «Буревестник» — в 01:03.
Напомним, ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля движение транспорта на Волжской набережной будет временно ограничено с 22:00 22 августа до 07:00 24 августа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «Ночь кино» пройдет в Нижнем Новгороде 23 августа.