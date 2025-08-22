Трассу троллейбуса № 10 изменят из-за ремонта на Невском проспекте с 24 августа

Трассу троллейбуса № 10 изменят из-за ремонта на Невском проспекте с 24 по 27 августа. Иначе проследуют еще несколько автобусов: №№ 3, 7, 15, 22, 24, 27, 181 и 191. Об этом пассажиров общественного транспорта предупредили в пресс-службе городского Комтранса.
— Маршрут троллейбуса № 10 Улица Кораблестроителей — Новгородская улица в прямом направлении пройдет по действующему пути до Невского, далее по Литейному проспекту, улице Жуковского, Лиговскому проспекту, Невскому, затем снова по действующей, — говорится в сообщении.
Полный список изменений трасс общественного транспорта можно изучить на сайте «Организатора перевозок». Напомним, ремонтные работы на главной магистрали Петербурга завершат 27 августа. На сегодняшний день там выполнили большую часть плана. Движение возобновят 28 августа.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что за шесть месяцев 2025 года на остановках Северной столицы обновили более чем 1,5 тысячи квадратных метров стекол. Они были разбиты и разрисованы граффити.