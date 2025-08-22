Что ждет школьников с 1 сентября 2025 года: каникулы, новые предметы и первый звонок

1 сентября — официальное начало учебного года для школьников, студентов колледжей, вузов и воспитанников детских садов. Этот день наполнен торжественными событиями, создающими особую атмосферу возвращения к учебе. Утром во всех школах проходят праздничные линейки, которые собирают учеников, учителей, родителей и гостей. Особое внимание уделяется первоклассникам, для которых этот день — начало школьной жизни, и выпускникам, для которых это последний учебный год. На линейках звучат поздравительные речи от директора, учителей и местных властей, а также гимн Казахстана.
Выступления и поздравления: Школьники готовят творческие номера — песни, танцы, стихи, посвященные Дню знаний. Часто приглашают почетных гостей, таких как акимы или ветераны образования.
Первый звонок: Традиционно первоклассник и старшеклассник вместе звонят в школьный колокол, символизируя начало учебного года. Это один из самых трогательных моментов праздника.
Хотя 1 сентября — праздничный день, в некоторых школах уже начинаются уроки, но они обычно носят вводный характер. Ученики получают учебники, расписание и обсуждают планы на год. В колледжах и вузах также проходят организационные собрания, где студенты узнают о новых предметах, стажировках или практиках.
Одним из ключевых нововведений в учебном году станет возвращение уроков личной безопасности, которые охватят все уровни образования — от детских садов до колледжей. Эти занятия, внедренные в рамках Комплексного плана по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы, направлены на развитие у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.
Занятия будут проходить еженедельно в формате 10-минутных классных часов, а темы будут повторяться трижды в течение года, чтобы закрепить знания. Для каждой возрастной группы разработаны специальные блоки:
Детские сады: малыши научатся запоминать номера экстренных служб (полиция, скорая помощь, пожарная служба), а также узнают правила поведения на игровых площадках и в развлекательных центрах. Например, как безопасно пользоваться каруселями или вести себя в людных местах.
Начальные классы: дети освоят правила безопасности на воде и льду, узнают, как вести себя при встрече с незнакомцами, и научатся защищаться от бродячих животных. Например, им объяснят, почему нельзя подходить к незнакомым собакам и как правильно переходить дорогу.
Средние классы: подростки изучат темы буллинга и кибербуллинга, узнают об опасностях интернет-увлечений, таких как челленджи или сомнительные группы в социальных сетях. Особое внимание уделят умению отказываться от подозрительных предложений и формированию ответственности за свои поступки.
Старшие классы и колледжи: старшеклассники и студенты познакомятся с основами финансовой грамотности, научатся распознавать мошеннические схемы, узнают о рисках онлайн-игр, а также о своих правах и обязанностях. Например, им расскажут, как защитить свои данные в интернете или как безопасно устраиваться на работу.
Как отметила председатель Комитета по защите прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, такие занятия снижают уровень тревожности у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат правильно реагировать в сложных ситуациях, будь то в реальной жизни или в онлайн-среде. Для реализации программы проводились консультации, вебинары и тренинги для педагогов и психологов, а также привлекались представители полиции, МЧС и здравоохранения. Уроки включают интерактивные методы: анкеты, проекты, видеоролики и обсуждения, которые делают обучение увлекательным и запоминающимся.
Антибуллинговые программы: KiVa и «ДосболLIKE»
Борьба с буллингом и кибербуллингом станет важной частью образовательной программы. В школах продолжат внедрять антибуллинговую программу KiVa, разработанную финскими специалистами. Эта инициатива направлена на создание безопасной и дружелюбной атмосферы в школах, где каждый ребенок чувствует себя защищенным. Параллельно будет проходить акция «ДосболLIKE», включающая серию мероприятий для улучшения социально-эмоционального климата в школах. Например, школьники будут участвовать в тренингах, ролевых играх и мероприятиях, которые учат эмпатии, взаимопомощи и уважению.
Для поддержки детей и родителей в каждом регионе Казахстана открыты Центры психологической поддержки, куда можно обратиться за психологической, медицинской, юридической или социальной помощью. Главная цель этих центров — профилактика суицидов и помощь в сложных жизненных ситуациях. Например, если ребенок столкнулся с травлей в школе или испытывает стресс из-за учебы, специалисты помогут найти решение.
Обновленная программа воспитания: «Біртұтас тәрбие»
С сентября 2023 года в школах действует программа воспитания «Біртұтас тәрбие», которая в новом учебном году будет обновлена в соответствии с национальными ценностями, озвученными Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» (Честный человек — Честный труд — Честный доход). Программа направлена на развитие у детей справедливости, ответственности и стремления к прогрессу. Школьники будут участвовать в мероприятиях, которые учат уважению к старшим, бережному отношению к природе и культуре своей страны. Например, это могут быть экологические акции, волонтерские проекты или конкурсы, посвященные национальным традициям.
Модернизация школ и новые возможности
В 2025—2026 учебном году в Казахстане откроются новые и отремонтированные школы. К 1 сентября 98 школ распахнут свои двери после капитального ремонта, а к концу года еще 110 школ будут модернизированы. Более 1,5 тысячи предметных кабинетов (физики, химии, биологии) оснастят современным оборудованием, чтобы сделать уроки более интерактивными и увлекательными. Например, школьники смогут проводить эксперименты с использованием цифровых технологий или изучать биологию с помощью 3D-моделей.
Кроме того, в рамках проекта Всемирного банка «Модернизация среднего образования» 49 вузов внедряют новые педагогические программы, разработанные совместно с казахстанскими и финскими университетами. Это значит, что будущие учителя будут лучше подготовлены к работе с детьми, включая поддержку инклюзивного образования для учеников с особыми потребностями.
Расписание школьных каникул в Казахстане 2025 — 2026:
Учебный год 2025−2026 будет разделен на четыре четверти с перерывами на каникулы, чтобы дети могли отдохнуть и набраться сил. Вот расписание, утвержденное Министерством просвещения:
1-я четверть: 8 учебных недель (с 1 сентября по 27 октября 2025 года), осенние каникулы — 7 дней (с 28 октября по 3 ноября 2025 года).
2-я четверть: 8 учебных недель, зимние каникулы — 10 дней (с 30 декабря 2025 года по 8 января 2026 года).
3-я четверть: 10 учебных недель, весенние каникулы — 11 дней (с 21 по 31 марта 2026 года). Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы — 7 дней (с 10 по 16 февраля 2026 года).
4-я четверть: 8 учебных недель, окончание учебного года — 25 мая 2026 года.
Каникулы дают детям возможность не только отдохнуть, но и участвовать в дополнительных образовательных программах, спортивных секциях или творческих кружках. Например, в рамках Дорожной карты по оздоровлению детей на 2024−2026 годы планируется открыть 50 детских образовательных центров и 100 объектов дополнительного образования, где школьники смогут развивать свои таланты.
Безопасность в школах: новые стандарты
Безопасность детей остается приоритетом. Все школы оснащаются тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, турникетами и лицензированной охраной. Эти меры направлены на обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности. Например, в случае чрезвычайной ситуации школа сможет быстро связаться с экстренными службами, а видеонаблюдение поможет предотвратить инциденты.
Кроме того, в школах усиливается роль социальных педагогов, которые будут работать над социальным благополучием детей. Это особенно важно для профилактики буллинга и поддержки учеников из уязвимых групп.
Все эти изменения — часть государственной политики, направленной на защиту прав детей, снижение уровня насилия и создание условий для их всестороннего развития. Комплексный план на 2023−2025 годы ставит амбициозные цели: повысить уровень правовой защищенности детей, обеспечить 100% охват уроками личной безопасности и увеличить доступ к дополнительному образованию.
Новый учебный год обещает быть не только образовательным, но и вдохновляющим. Уроки личной безопасности, антибуллинговые программы, обновленные школы и насыщенные каникулы — все это создает условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя уверенно, защищенно и готовым к новым открытиям.