Что ждет школьников с 1 сентября 2025 года: каникулы, новые предметы и первый звонок

С сентября 2023 года в школах действует программа воспитания «Біртұтас тәрбие», которая в новом учебном году будет обновлена в соответствии с национальными ценностями, озвученными Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» (Честный человек — Честный труд — Честный доход). Программа направлена на развитие у детей справедливости, ответственности и стремления к прогрессу. Школьники будут участвовать в мероприятиях, которые учат уважению к старшим, бережному отношению к природе и культуре своей страны. Например, это могут быть экологические акции, волонтерские проекты или конкурсы, посвященные национальным традициям.