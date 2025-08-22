В Качугском районе открылось здание новой поликлиники. Сейчас там идет прием педиатрических участков, поэтому лечат детей. Позже будут оказывать медицинскую помощь и взрослым. За одну смену медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений. Здание построено в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».