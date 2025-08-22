В Качугском районе открылось здание новой поликлиники. Сейчас там идет прием педиатрических участков, поэтому лечат детей. Позже будут оказывать медицинскую помощь и взрослым. За одну смену медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений. Здание построено в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
— На возведение поликлиники из федерального и областного бюджетов выделено более 1,3 миллиарда рублей. Строительство шло с 2022 года. В медицинском комплексе предусмотрено два отдельных входа для детей и взрослых, регистратура и кабинеты узких специалистов, — уточнил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Детское отделение включает в себя кабинеты педиатров, процедурную и прививочную, а также фильтр-бокс для пациентов с подозрением на инфекции. Во взрослом отделении находятся кабинеты инфекциониста, врача неотложной помощи, терапевта, невролога и фтизиатра, кабинет рентгенолога, маммографии и рентгенодиагностики.
Второй этаж отведен под терапевтические и специализированные кабинеты, процедурные, хирургическое отделение, диагностический центр с УЗИ, также кабинеты физиотерапии, массажа и ЛФК. На третьем этаже находятся кабинеты узких специалистов, прививочный кабинет, стоматолог. На четвертом этаже расположились клинико-диагностическая лаборатория, администрация и конференц-зал. Медицинское учреждение откроется в сентябре.