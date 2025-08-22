В Барнауле начали ремонт участка автодороги по улице Чернышевского

Участок дорожного полотна по улице Чернышевского в Барнауле Алтайского края начали ремонтировать в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Объект длиной 500 м находится между от Малым Прудским переулком и домом 295а. По проекту там уложат покрытие проезжей части, нанесут разметку и установят знаки. Также предусмотрено благоустройство тротуаров. Завершить все работы должны к концу сентября.
Напомним, что всего в 2025 году в Барнауле планируют отремонтировать 13 участков дорог общей протяженностью 22,9 км. Семь из них уже привели в порядок. Это два отрезка улицы Малахова, а также объекты на Власихинской, Гоголя, Сергея Ускова, Зоотехнической и Павловском тракте.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.