В Барнауле начали ремонт участка автодороги по улице Чернышевского

Напомним, что всего в 2025 году в Барнауле планируют отремонтировать 13 участков дорог общей протяженностью 22,9 км. Семь из них уже привели в порядок. Это два отрезка улицы Малахова, а также объекты на Власихинской, Гоголя, Сергея Ускова, Зоотехнической и Павловском тракте.