Пьяного водителя с ребенком в машине задержали под Омском

О нарушителе сообщили в МВД местные жители.

Источник: Комсомольская правда

В Таврическом районе Омской области задержали нетрезвого шофера, перевозившего в ВАЗе четырехлетнего сына. О смертельно опасной поездке сообщили в полицию местные жители днем 22 августа.

Автоинспекторы незамедлительно выехали на указанное место и обнаружили автомобиль. За рулем находился 27-летний мужчина в состоянии опьянения, а на пассажирском сиденье — маленький ребенок. Водителя отстранили от управления транспортом, мальчика передали матери. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.

В отношении нарушителя возбудили административные дела.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в регионе зафиксировали более четырех тысяч нападений клещей на людей.