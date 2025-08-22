Пьяного водителя с ребенком в машине задержали под Омском

В Таврическом районе Омской области задержали нетрезвого шофера, перевозившего в ВАЗе четырехлетнего сына. О смертельно опасной поездке сообщили в полицию местные жители днем 22 августа.
Автоинспекторы незамедлительно выехали на указанное место и обнаружили автомобиль. За рулем находился 27-летний мужчина в состоянии опьянения, а на пассажирском сиденье — маленький ребенок. Водителя отстранили от управления транспортом, мальчика передали матери. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.
В отношении нарушителя возбудили административные дела.
