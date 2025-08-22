МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага России.
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
«Выступать под знаменем своей страны — это особая честь и ответственность. С праздником, с Днём Государственного флага России», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
