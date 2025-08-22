Ричмонд
Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага

Представитель МИД Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага России.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

«Выступать под знаменем своей страны — это особая честь и ответственность. С праздником, с Днём Государственного флага России», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

