В селе Нерица Республики Коми появится новый медпункт

Внутри разместят приемный, процедурный и прививочный кабинеты, а такжe зону ожидания.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в селе Нерица Республики Коми в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Усть-Цилемского муниципального района.

Сейчас специалисты проводят внутренние отделочные работы, делают крышу здания. Затем планируется приступить к монтажу электропроводки и сантехники, а также установке системы видеонаблюдения. Кроме того, в планах благоустроить прилегающую к учреждению территорию.

Новый ФАП будет оборудован в соответствии со всеми санитарными требованиями. Внутри разместят приемный, процедурный и прививочный кабинеты, а такжe зону ожидания. Их оснастят современной техникой и мебелью. Отметим, что для комфорта маломобильных пациентов установят пандус.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.