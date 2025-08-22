Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Йошкар-Оле преобразят пешеходную зону в микрорайоне Юбилейном

Специалисты ужe сделали тротуары, проезды и парковки.

Общественную территорию, расположенную рядом с лицеем № 28 в микрорайоне Юбилейном в Йошкар-Оле Республики Марий Эл, благоустроят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Специалисты ужe сделали тротуары, проезды и парковки. Еще там установили две перголы и фонари. Также подрядчик завершает создание «Автогородка». Там планируют разместить 58 дорожных знаков из пластика и 12 светофоров. На этой площадке для ребят будут проводить занятия по изучению правил дорожного движения, а также различные интерактивы, мастер-классы и игру «Безопасное колесо».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.