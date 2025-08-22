В Йошкар-Оле преобразят пешеходную зону в микрорайоне Юбилейном

Специалисты ужe сделали тротуары, проезды и парковки. Еще там установили две перголы и фонари. Также подрядчик завершает создание «Автогородка». Там планируют разместить 58 дорожных знаков из пластика и 12 светофоров. На этой площадке для ребят будут проводить занятия по изучению правил дорожного движения, а также различные интерактивы, мастер-классы и игру «Безопасное колесо».