С начала года в медучреждения Кубани поступили около 60 УЗИ-аппаратов

Около 60 приборов для ультразвуковых исследований получили медучреждения Краснодарского края с начала 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Уточним, что среди них есть как стационарное, так и передвижное оборудование. Все аппараты оснащены различными типами датчиков, которые позволяют врачам получать детализированные изображения.
В частности, один из мобильных приборов поступил в стационар Динской центральной районной больницы. Его используют, например, для проведения обследований маломобильных пациентов прямо в палате или экстренной диагностики в реанимации. Также свою материально-техническую базу пополнила Городская поликлиника № 8 в Краснодаре. На новом аппарате ультразвуковое исследование прошли около 1000 детей и взрослых.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.