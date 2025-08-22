С начала года в медучреждения Кубани поступили около 60 УЗИ-аппаратов

В частности, один из мобильных приборов поступил в стационар Динской центральной районной больницы. Его используют, например, для проведения обследований маломобильных пациентов прямо в палате или экстренной диагностики в реанимации. Также свою материально-техническую базу пополнила Городская поликлиника № 8 в Краснодаре. На новом аппарате ультразвуковое исследование прошли около 1000 детей и взрослых.