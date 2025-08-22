Больница Копейска Челябинской области получила новое оборудование

Современная эндоскопическая стойка поступила в гинекологическое отделение городской больницы № 1 города Копейска, сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области. Медицинские учреждения региона оснащаются новым оборудованием по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Эндохирургический комплекс предназначен для диагностики и лечения заболеваний женской репродуктивной системы. Он открывает широкие возможности для проведения исследований и выполнения ряда операций. Оборудование заменит устаревшую модель.
«На новой эндоскопической стойке мы провели уже 10 операций. Четкая визуализация позволяет нам лучше ориентироваться в операционном поле и быстро принимать решения во время хирургических вмешательств. Новые методики обеспечивают благоприятный результат и упрощают процесс восстановления», — рассказала заведующая гинекологическим отделением, акушер-гинеколог городской больницы № 1 Копейска Лариса Горелышева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.