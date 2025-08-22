Ученые ТюмГУ побывали в Арктике для изучения оленьих пастбищ

Полевой выезд ученых Тюменского государственного университета к оленеводам Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа состоялся в августе, сообщили в вузе. Активность осуществляется в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети».
Задачей ученых стало обследование оленьих пастбищ с различной степенью ухудшения состояния травы и почвы. В состав экспедиции вошли ботаники, зоологи, почвоведы и геоэкологи. Исследование выполняется по гранту Российского научного фонда (РНФ) «Лишайниковый покров тундры: факторы формирования и технологии восстановления при перевыпасе домашних северных оленей». Его основной целью является разработка агротехнических приемов улучшения почвы оленьих пастбищ там, где это необходимо.
Специалисты составили подробные геоботанические описания различных участков пастбищ, отобрали образцы растений и почв для определения молекулярного и генетического составов штаммов грибов и водорослей. Это позволит проследить изменение характеристик почв под воздействием животных. Полевые материалы этого года дополнят данные, собранные коллективом гранта в прошлом году в районе озера Яррото 1-е на полуострове Ямал.
Это важное исследование, так как слишком долгий выпас оленей на одном участке приводит к ухудшению травы и почвы, а также к нарушению естественного воспроизводства лишайников — основной пищи у оленей. В будущем оно позволит разработать технологии стимулирования естественных процессов восстановления кормов.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.