Ученые ТюмГУ побывали в Арктике для изучения оленьих пастбищ

Это важное исследование, так как слишком долгий выпас оленей на одном участке приводит к ухудшению травы и почвы, а также к нарушению естественного воспроизводства лишайников — основной пищи у оленей. В будущем оно позволит разработать технологии стимулирования естественных процессов восстановления кормов.