Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 23 августа 2025

По многим адресам Свердловского округа электроснабжение прервут тоже ночью, но уже на два часа с 01:00 до 03:00. Поэтому если вы поставите телефоны на зарядку, на утро они могут немного уменьшить энергию. На улицах Сергеева и Булавина света не будет с 10:00 до 12:30, а на Рябикова и Доржи Банзарова с 9 утра до 19 вечера.