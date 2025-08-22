Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 23 августа 2025

Отключение света в Иркутске 23 августа 2025 коснется Свердловского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет 38», ограничения связаны с плановыми работами, которые пройдут на электрических сетях. Специалистам предстоит восстановить схемы, заменить вводный рубильник и установить приборы учёта.
В Правобережном округе половина адресов останется без света всего на 30 минут в промежутке с 01:00 до 04:00, поэтому жители улиц Горького, Гагарина, Карла Маркса, Ленина и других могут и не заметить неудобств ночью. На улицах Ленинской, Ушаковской, Северной, Зимней, Баррикад электричества не будет с 9 утра до 17 часов вечера.
По многим адресам Свердловского округа электроснабжение прервут тоже ночью, но уже на два часа с 01:00 до 03:00. Поэтому если вы поставите телефоны на зарядку, на утро они могут немного уменьшить энергию. На улицах Сергеева и Булавина света не будет с 10:00 до 12:30, а на Рябикова и Доржи Банзарова с 9 утра до 19 вечера.
В Правобережном районе на улице Ушаковской электричества не будет с 9 до 17. Фото: тг-канал «Свет38» В Свердловском районе света в основном не будет только в ночные часы. Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».