Певец Ярослав Евдокимов умер в Минске, где лечился от онкологии

Мы рассказывали, что карьера Ярослава Евдокимова стартовала в Минске в середине 1975-х. За полтора десятка лет он стал звездой всей советской эстрады, получил звание народного артиста Беларуси (а позже — заслуженного артиста России). После переезда в Москву в Минске у него оставались родные и близкие, артист тут нередко бывал. А о своем отношении к Беларуси Евдокимов говорил в интервью 1990-х из книги Романа Ерохина «Интонация вздоха».