Народный артист Беларуси, певец Ярослав Евдокимов умер в Минске, где лечился от онкологии. Об этом RT рассказала директор артиста Наталья Тарабан.
Мы писали, что 22 августа 2025 года стало известно, что умер народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов. Причиной смерти известного с советского времени певца мог стать рак легких, которым 78-летний артист болел полтора года.
«После продолжительной болезни. От рака. В Минске он лечился», — приводит слова Натальи Тарабан телеграм-канал «RT на русском».
Также говорится, что директор певца не уточнила, будут ли перевозить тело артиста из Беларуси в Россию, где он жил и работал с середины 1990-х.
Мы рассказывали, что карьера Ярослава Евдокимова стартовала в Минске в середине 1975-х. За полтора десятка лет он стал звездой всей советской эстрады, получил звание народного артиста Беларуси (а позже — заслуженного артиста России). После переезда в Москву в Минске у него оставались родные и близкие, артист тут нередко бывал. А о своем отношении к Беларуси Евдокимов говорил в интервью 1990-х из книги Романа Ерохина «Интонация вздоха».
— Беларусь — моя вторая родина. Я очень остро чувствую вдали, как мне ее порой не хватает, — отмечал певец. — Хотелось бы, чтобы Беларусь всегда оставалась чистой, мирной, какой и была.