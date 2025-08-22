Ричмонд
Белорусские врачи первыми в СНГ пересадили легкие пациенту с ВИЧ

Жизненно важный орган трансплантировали в республике пациенту, инфицированному с детства вирусом иммунодефицита.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Белорусские специалисты провели трансплантацию легких пациенту из Узбекистана, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что такая операция по пересадке человеку, инфицированному с детства вирусом иммунодефицита, и с целым рядом очень серьезных наследственных проблем, была проведена в СНГ впервые.

«Операция была сопряжена с целым рядом вызовов и потребовала работы не только сотрудников МНПЦ, но и коллег из детского хирургического центра», — сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

По его словам, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию, и это большая радость как для его семьи, так и для коллектива центра.

Ранее хирурги из Беларуси и РФ спасли ребенка из Казахстана с диагнозом тяжелая форма гипертрофической кардиомиопатии от пересадки сердца.