Белорусские врачи первыми в СНГ пересадили легкие пациенту с ВИЧ

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Белорусские специалисты провели трансплантацию легких пациенту из Узбекистана, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Беларуси.
Отмечается, что такая операция по пересадке человеку, инфицированному с детства вирусом иммунодефицита, и с целым рядом очень серьезных наследственных проблем, была проведена в СНГ впервые.
«Операция была сопряжена с целым рядом вызовов и потребовала работы не только сотрудников МНПЦ, но и коллег из детского хирургического центра», — сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.
По его словам, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию, и это большая радость как для его семьи, так и для коллектива центра.
Ранее хирурги из Беларуси и РФ спасли ребенка из Казахстана с диагнозом тяжелая форма гипертрофической кардиомиопатии от пересадки сердца.