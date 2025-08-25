Кроссворд на 25 августа 2025

5. Винсент

В 1982 году Тим Бертон представил свой первый мультфильм, «Винсент», длительностью всего шесть минут. Этот черно-белый фильм, выполненный в стилистике раннего немецкого экспрессионизма, определил стилистическое направление будущих работ режиссера. «Винсент» является удачной пародией на ранние фильмы ужасов. Текст от автора в мультфильме зачитывает Винсент Прайс, любимый актер Тима Бертона в детстве. Прайс высоко оценил эту работу, назвав ее своей лучшей ролью в кино. Позднее, на съемках фильма «Эдварда Руки-ножницы», Бертон сблизился со своим кумиром, что привело к созданию документального фильма «Разговоры с Винсентом», который остался незавершенным из-за смерти Прайса в 1993 году.