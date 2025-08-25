Кроссворд на 25 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Тиме Бертоне
- Тим Бертон начал свою профессиональную деятельность в 1979 году на студии Уолта Диснея, где его первыми обязанностями были разработка дизайна персонажей и анимация. Его работа в Disney не была стабильной: он несколько раз увольнялся и вновь возвращался в штат. Одной из первых значительных работ Бертона стала раскраска кадров в мультфильме Ральфа Бакши «Властелин колец». Он также участвовал в создании диснеевских лент «Лис и пес», «Черный котел» и «Трон» — первого фильма Disney с активным использованием компьютерной графики.
- Тим Бертон в 2006 году создал музыкальный видеоклип для песни «Bones» группы The Killers. Клип, отснятый с группой в августе 2006 года, был дополнен компьютерной графикой, включая фоны и персонажей. Особое внимание привлекают скелеты, являющиеся одним из узнаваемых элементов стиля Бертона.
- Фильм «Эдвард Руки-ножницы» положил начало многолетнему плодотворному сотрудничеству Тима Бертона и Джонни Деппа. Депп стал одним из самых часто снимающихся актеров в фильмах Бертона, фактически превратившись в его альтер эго на экране. Их дружба оказалась настолько крепкой, что Джонни Депп стал крестным отцом детей Бертона.
Ответы
По горизонтали:
1. Эдвард
«Эдвард Руки-ножницы» — романтическое фэнтези, являющееся одним из самых личных проектов Тима Бертона. Идея о механическом человеке с руками-ножницами возникла у режиссера еще в детстве, а местом действия послужил пригород Бербанка, где он провел свои детские годы. Главную роль исполнил Джонни Депп, что положило начало их многолетнему сотрудничеству. Музыка к фильму, написанная Дэнни Эльфманом с оркестром из 79 музыкантов, является, по признанию композитора, его самой любимой работой.
2. Реклама
Помимо полнометражных фильмов, Тим Бертон также пробовал свои силы в съемках рекламы. В 1998 году он снял рекламный ролик «Садовый гном» для жевательной резинки Hollywood Gum, а в 2000 году создал два ролика для часовой компании Timex: «Кунг-фу» и «Манекен». В ролике «Манекен» главную роль сыграла Лиза Мэри, художница и актриса, состоявшая с Бертоном в отношениях с 1992 по 2001 год.
3. Оскар
«Труп невесты» — анимационный фильм в стиле тёмного фэнтези, созданный Тимом Бертоном и Майком Джонсоном. В фильме, действие которого происходит в викторианскую эпоху, Джонни Депп озвучил Виктора, а Хелена Бонэм Картер — Эмили. Сюжет вдохновлен еврейской народной сказкой 17 века, о которой Бертон узнал от Джо Рэнфта во время работы над «Кошмаром перед Рождеством». Фильм был номинирован на премию «Оскар» как лучший анимационный фильм.
4. Николсон
«Марс атакует!» — научно-фантастическая комедия Тима Бертона, основанная на серии коллекционных карточек. Фильм сочетает элементы черного юмора и политической сатиры. Сюжет, состоящий из нескольких переплетающихся линий, фокусируется, в частности, на президенте США Джеймсе Дейле, которого сыграл Джек Николсон, и его семье. Николсон также исполняет роль бизнесмена Арта Ленда. Ранее Бертон и Николсон уже сотрудничали в фильме «Бэтмен», где Николсон сыграл Джокера.
5. Картер
На съемках фильма «Планета обезьян» Тим Бертон познакомился с Хеленой Бонем Картер. Вскоре между режиссером и актрисой завязался роман, который не привел к официальному браку, так как оба не придавали значения формальностям. В 2003 году у пары родился сын Билли, а в 2007 — дочь Нелл. В декабре 2014 года стало известно об их расставании после 13 лет совместной жизни.
По вертикали:
1. Носки
Полосатые носки — талисман удачи для Тима Бертона. Он считает, что они приносят ему спокойствие, поэтому режиссер неизменно надевает их на премьеры своих фильмов.
2. Алиса
В 2010 году Тим Бертон представил свою версию «Алисы в Стране чудес» — фильм, основанный на сказках Льюиса Кэрролла. Режиссер стремился создать более глубокую и эмоциональную историю, нежели простое перечисление событий, как в оригинале. Технически фильм сочетает игру актеров и анимацию, при этом большая часть съемок проходила на фоне зеленого экрана.
3. Даль
«Чарли и шоколадная фабрика» — фильм Тима Бертона, основанный на одноименной повести Роальда Даля. Действие фильма перенесено из 1960-х в 2000-е годы. Слова к большинству музыкальных номеров написаны самим Далем.
4. Мюзикл
«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» — музыкальный триллер Тима Бертона, основанный на легенде о цирюльнике-убийце. Фильм представляет собой экранизацию одноименного мюзикла с либретто Хью Виллера и музыкой Стивена Сондхайма. В фильме рассказывается история Суини Тодда и его сообщницы миссис Ловетт, которые превращали убитых в пироги. При создании фильма Бертон применил творческий подход, существенно сократив продолжительность по сравнению с оригинальным мюзиклом.
5. Винсент
В 1982 году Тим Бертон представил свой первый мультфильм, «Винсент», длительностью всего шесть минут. Этот черно-белый фильм, выполненный в стилистике раннего немецкого экспрессионизма, определил стилистическое направление будущих работ режиссера. «Винсент» является удачной пародией на ранние фильмы ужасов. Текст от автора в мультфильме зачитывает Винсент Прайс, любимый актер Тима Бертона в детстве. Прайс высоко оценил эту работу, назвав ее своей лучшей ролью в кино. Позднее, на съемках фильма «Эдварда Руки-ножницы», Бертон сблизился со своим кумиром, что привело к созданию документального фильма «Разговоры с Винсентом», который остался незавершенным из-за смерти Прайса в 1993 году.
