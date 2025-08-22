Спортсменка из Ростовской области установила рекорд в Финском заливе

Спортивное достижение зафиксировали 21 августа. Спортсменка преодолела путь от Санкт-Петербурга до острова Котлин, когда температура воды составляла всего +16 градусов. На весь заплыв ушло 9 часов 7 минут безостановочного движения. Старт был дан в 4 часа утра, а финиш состоялся в 13:07.