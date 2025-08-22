Ричмонд
Спортсменка из Ростовской области установила рекорд в Финском заливе

Донская спортсменка Ольга Куцовол проплыла в ледяной воде через Финский залив без гидрокостюма.

Источник: Комсомольская правда

Спортсменка из Ростовской области Ольга Куцовол установила рекорд в Финском заливе. Она стала первой женщиной в стране, преодолевшей дистанцию в 25 км в открытой воде без гидрокостюма, сообщает донская федерация зимнего плавания.

Спортивное достижение зафиксировали 21 августа. Спортсменка преодолела путь от Санкт-Петербурга до острова Котлин, когда температура воды составляла всего +16 градусов. На весь заплыв ушло 9 часов 7 минут безостановочного движения. Старт был дан в 4 часа утра, а финиш состоялся в 13:07.

— Ольга продемонстрировала невероятную выдержку и силу воли, покорив эту сложнейшую дистанцию. Искренне поздравляем Олю, семью и тренера Анну Овчинникову с этим выдающимся достижением, — написали в телеграм-канале Федерации зимнего плавания Ростовской области.

