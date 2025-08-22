В Астрахани стартовал юбилейный Каспийский медиафорум

Он отметил, что за десять лет форум превратился из узкопрофессионального журналистского мероприятия в действенную площадку для обсуждения всей актуальной каспийской повестки. «Сегодня это геостратегическая точка для “сверки часов” по ключевым вопросам Прикаспийского региона. В этом году, помимо медиаотрасли, в программе форума вопросы транспорта, логистики, экологии Каспия, развития культурного обмена», — сказал Бабушкин.