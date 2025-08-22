Синоптики предупредили о похолодании в Беларуси с 24 августа, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 24 августа, в ночное время за погоду в стране будут отвечать холодные неустойчивые воздушные массы. В дневные часы будет сказываться влияние атмосферного фронта, который смещается со стороны Балтийского моря.
В Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Вместе с тем в дневные часы местами по стране возможны грозы.
Ветер окажется западной четверти, днем порывистый, а местами по западной части сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от +5 до +11 градусов. Днем 24 августа прогнозируется от +13 до +20 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».
