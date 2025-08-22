Синоптики предупредили о похолодании в Беларуси с 24 августа

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 24 августа, в ночное время за погоду в стране будут отвечать холодные неустойчивые воздушные массы. В дневные часы будет сказываться влияние атмосферного фронта, который смещается со стороны Балтийского моря.