Новосибирск и Уагадугу станут городами-побратимами

На форуме «Технопром-2025» планируется подписание соглашения о побратимстве между Новосибирском и столицей Буркина-Фасо.
В рамках форума «Технопром-2025» Новосибирск и Уагадугу, столица Буркина-Фасо, официально установят побратимские отношения. Соглашение о сотрудничестве будет подписано при поддержке правительства Новосибирской области.
На форуме также пройдут две панельные сессии, посвящённые технологическому суверенитету и презентации успешных проектов. Кроме того, планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между Российской академией наук и академиями наук Нигера, Мали и Буркина-Фасо.
В пресс-службе региона отметили, что в вузах Новосибирской области обучаются более 160 студентов из Африки, включая Нигерию, Египет и Замбию.