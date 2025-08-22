Российско-Китайский симпозиум по новым материалам состоялся в Екатеринбурге

Международный Российско-Китайский симпозиум «Новые материалы и технологии» проходил с 18 по 22 августа в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проведение подобных мероприятий соответствует задачам национального проекта «Новые материалы и химия».
На симпозиуме ученые из России и Китая обсудили проблемы современного материаловедения, обменялись опытом и последними достижениями в этой области. Темами мероприятия стали создание биоискусственных органов с помощью тканевых инженерных технологий и изготовление медицинских изделий на основе прочного вида металла — тантала. Все доклады российские и китайские ученые представили на английском языке. Уточним, мероприятие проводится с 1991 года каждые два года поочередно в России и Китае.
«Благодаря совместным усилиям наших стран российско-китайские отношения уверенно и динамично развиваются. Взаимное партнерство стимулирует создание новых производств, способствует повышению качества жизни наших граждан. Важно активно развивать научно-техническое сотрудничество, кооперационные связи и перенимать технологический опыт», — сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.