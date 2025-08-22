Прокуратура контролирует устранение нарушений на детских площадках Соликамска

Соликамская городская прокуратура Пермского края проверила соблюдение требований законодательства в части содержания детских площадок на придомовых территориях многоквартирных домов.
Выявлено восемь объектов, которые не соответствуют нормативным требованиям. Например, на игровых площадках имеются деформированные металлические конструкции со следами коррозии, отсутствует или повреждено ударопоглощающее покрытие, что создает угрозу безопасности детей. Тем не менее управляющие компании не принимают меры к ремонту игрового оборудования.
По итогам проверки внесены представления в адрес управляющих организаций округа. Те уже инициировали работы по приведению объектов в надлежащее состояние. Полное устранение нарушений — на контроле городской прокуратуры.