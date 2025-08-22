Прокуратура контролирует устранение нарушений на детских площадках Соликамска

Выявлено восемь объектов, которые не соответствуют нормативным требованиям. Например, на игровых площадках имеются деформированные металлические конструкции со следами коррозии, отсутствует или повреждено ударопоглощающее покрытие, что создает угрозу безопасности детей. Тем не менее управляющие компании не принимают меры к ремонту игрового оборудования.