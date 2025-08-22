Ричмонд
Генпрокурору Краснову присвоили звание «Заслуженный юрист России»

Путин присвоил звание «Заслуженный юрист РФ» генпрокурору Краснову.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный юрист РФ» генпрокурору Игорю Краснову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание “Заслуженный юрист Российской Федерации” Краснову Игорю Викторовичу — генеральному прокурору Российской Федерации», — говорится в документе.

