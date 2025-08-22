Плановые испытания стрельбой пройдут под Омском

Администрация Пушкинского сельского поселения Омской области сообщила о запланированных испытаниях стрельбой. Они пройдут 23, 24 и 25 августа в окрестностях в поселка Хвойный.
Муниципальные власти уточнили, что работы будут проводиться в районе бетонной дороги. Их метод обозначен как гидровыстрел. Конкретное время суток, в которое послышится громкий грохот, не указано.
Напомним, гидравлическое испытания уже проводились в данной локации в мае 2025 года.
