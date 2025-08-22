В Бразилии установили детектор «легкой» темной материи

Несмотря на то, что ученые не сомневаются в существовании темной материи, ее природа и свойства сегодня все чаще становятся предметом споров среди физиков. Дело в том, что за последние 20 лет исследователи не нашли никаких намеков на то, что она состоит из так называемых «вимпов» — сверхтяжелых и холодных частиц, которые проявляют себя только через гравитацию, притягивая видимые скопления материи.