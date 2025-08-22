Губернатор Севастополя сообщил о единовременной выплате всем детям города

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Дети в Севастополе до 18 лет получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую можно направить на подготовку к новому учебного году, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, данная сумма станет хорошим подспорьем при сборе детей в детские сады и школы.
«Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет; принцип нуждаемости применяться не будет», — подчеркнул губернатор и добавил, что после одобрения заявки средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней.
Подать заявление можно с 25 августа до 1 октября. Право на выплату получат семьи, которые живут в Севастополе и воспитывают детей до 18 лет.