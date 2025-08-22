В Иркутске сборы ребёнка в школу обойдутся примерно в 15300 рублей

Чтобы собрать ребенка в школу, родителям нужно закупить новую обувь, форму, тетради, канцелярию и многое другое, что понадобится ученику на протяжении года. В Иркутске на все затраты в среднем нужно выделить из кошелька 15 тысяч 300 рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. И это еще не самый высокий показатель по стране.