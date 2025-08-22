Ричмонд
В Иркутске сборы ребёнка в школу обойдутся примерно в 15300 рублей

Регион находится на четвёртом месте по стоимости затрат.

Чтобы собрать ребенка в школу, родителям нужно закупить новую обувь, форму, тетради, канцелярию и многое другое, что понадобится ученику на протяжении года. В Иркутске на все затраты в среднем нужно выделить из кошелька 15 тысяч 300 рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. И это еще не самый высокий показатель по стране.

— В Москве родители тратят около 19 200 рублей, что на 16% выше, чем в 2024 году. В культурной столице цены на школьные принадлежности чуть ниже, поэтому общая стоимость составляет 17 500 рублей. На третьем месте по величине расходов — Екатеринбург — 169 00 рублей, — уточнили в сервисе.

Также отметили, что в этом году родители редко берут денежные средства на подготовку к школе в займ или кредит. Так, например по сравнениб с 2024 годом покзаатели уменьшились на 4%, тогда они составляли 9%.