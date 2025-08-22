Сотрудники тюменского госпиталя прошли «Сердечный маршрут»

Акцию организовал Тюменский кардиологический научный центр. Мероприятие объединило кардиологов, волонтеров и медицинских работников госпиталя. Пешая прогулка по живописному парку стала не только вкладом в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, но и ярким примером для тюменцев. Участники акции преодолели маршрут в форме сердца, символизирующий единство в борьбе за здоровье. После этого для гостей организовали мастер-классы по скандинавской ходьбе и измерению давления.