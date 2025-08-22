Сотрудники тюменского госпиталя прошли «Сердечный маршрут»

Завершающая акция проекта «Сердечный маршрут» состоялась в Тюмени 16 августа в Затюменском экопарке по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». К мероприятию присоединились сотрудники госпиталя для ветеранов войн, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Акцию организовал Тюменский кардиологический научный центр. Мероприятие объединило кардиологов, волонтеров и медицинских работников госпиталя. Пешая прогулка по живописному парку стала не только вкладом в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, но и ярким примером для тюменцев. Участники акции преодолели маршрут в форме сердца, символизирующий единство в борьбе за здоровье. После этого для гостей организовали мастер-классы по скандинавской ходьбе и измерению давления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.