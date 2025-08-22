Прощание с исполнителем хита «Фантазер» Евдокимовым состоится в Минске

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в украинском городе Ровно. Его родителей репрессировали, мать считали украинской националистической коллаборационистской. Артист в детстве жил в селе Корысть вместе с дедом-кузнецом. Евдокимов увидел мать только в девять лет, когда она смогла все же вернуться на малую родину. Затем она забрала его в Норильск, где он поступил в музыкальное училище, однако не окончил его, так как ушел в армию.