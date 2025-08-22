В Новосибирске требуют вернуть 105 миллионов за сорванный трамвайный проект

При этом заказчик «МЕТРО МиР» оказался в роли субподрядчика, а «СпецТрансСтрой», по версии антимонопольщиков, выполнял роль «прокладки» для освоения бюджетных средств. Впоследствии участники картеля получили еще один контракт на ту же линию. Однако ни проект, ни строительство реализованы не были, а бюджетные средства в размере более 105 миллионов рублей были выплачены.