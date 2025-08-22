В Новосибирске требуют вернуть 105 миллионов за сорванный трамвайный проект

Прокуратура Новосибирской области подала иск о взыскании свыше 105 миллионов рублей с компаний, сорвавших строительство трамвайной линии на Гусинобродском шоссе.
Прокуратура региона обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать 105,3 миллиона рублей с компаний «МЕТРО МиР» и «СпецТрансСтрой». Речь идет о проекте трамвайной линии в Дзержинском районе Новосибирска, который так и не был реализован, пишет Прецедент.
Как установило УФАС, еще в 2021 году компании заключили соглашение, ограничившее конкуренцию при проведении торгов. В результате «СпецТрансСтрой» стал победителем конкурса без соперников, а позже условия контракта были изменены, что привело к увеличению стоимости работ.
При этом заказчик «МЕТРО МиР» оказался в роли субподрядчика, а «СпецТрансСтрой», по версии антимонопольщиков, выполнял роль «прокладки» для освоения бюджетных средств. Впоследствии участники картеля получили еще один контракт на ту же линию. Однако ни проект, ни строительство реализованы не были, а бюджетные средства в размере более 105 миллионов рублей были выплачены.