Техникум в Екатеринбурге выиграл грант на создание цеха станкостроения

Там установят современное учебное оборудование, на котором будут готовить будущих специалистов.

Екатеринбургский промышленно-технологический техникум имени Курочкина выиграл грант на создание учебного цеха станкостроения. Создание новых возможностей для подготовки специалистов в этой отрасли соответствует задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Грант разыгрывали Минпросвещения России и Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». На эти средства будет оборудован цех, в котором начнут готовить специалистов для работы на современных заводах. Так, в помещении откроют первый отечественный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ). Кроме того, там установят интегрированный робот-манипулятор и оборудование для автоматизированного закрепления заготовок.

«Наличие современного учебного производственного цеха с передовым оборудованием существенно повышает качество образовательного процесса. Студенты получают возможность не только изучать теорию, но и применять свои знания на практике. Это делает выпускников более конкурентоспособными на рынке труда, позволяет удовлетворять потребности растущей экономики региона и эффективно решать задачи, направленные на достижение технологического суверенитета России», — сказал глава региона Денис Паслер.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.