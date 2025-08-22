Техникум в Екатеринбурге выиграл грант на создание цеха станкостроения

Грант разыгрывали Минпросвещения России и Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». На эти средства будет оборудован цех, в котором начнут готовить специалистов для работы на современных заводах. Так, в помещении откроют первый отечественный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ). Кроме того, там установят интегрированный робот-манипулятор и оборудование для автоматизированного закрепления заготовок.