Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости недели с 18 по 22 августа 2025 года

Итоги недели с 18 по 22 августа 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 18 по 22 августа 2025 года.

Трамп назвал невозможным возвращение Украине Крыма и ее членство в НАТО

Источник: Reuters

Американский президент заявил, что Киев получит иные гарантии безопасности, которые не связаны с членством в Североатлантическом альянсе. «Обе эти вещи невозможны», — подчеркнул Трамп.

Трамп разозлился из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что очень зол в связи с ударами Украины по нефтепроводу «Дружба». По оценке Будапешта, работа нефтепровода прервана по меньшей мере на пять дней.

В Италии задержали украинца, предварительно, причастного к подрывам «Северных потоков»

Источник: AP 2024

Сергей К. был арестован в районе Римини на основании европейского ордера. Предполагается, что он находился на борту парусной яхты «Андромеда», которую использовали диверсанты для подрыва трубопроводов в сентябре 2022 года.

ВС РФ за неделю освободили девять населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Колодези, Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республики. А также Вороное и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

Уме автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Источник: РИА "Новости"

Заслуженный артист РФ скончался из-за рака легкого, с которым он боролся в последние годы, сообщила вдова артиста.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше