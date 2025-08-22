Главные новости недели с 18 по 22 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 18 по 22 августа 2025 года.
Трамп назвал невозможным возвращение Украине Крыма и ее членство в НАТО
Американский президент заявил, что Киев получит иные гарантии безопасности, которые не связаны с членством в Североатлантическом альянсе. «Обе эти вещи невозможны», — подчеркнул Трамп.
Трамп разозлился из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»
Президент США Дональд Трамп сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что очень зол в связи с ударами Украины по нефтепроводу «Дружба». По оценке Будапешта, работа нефтепровода прервана по меньшей мере на пять дней.
В Италии задержали украинца, предварительно, причастного к подрывам «Северных потоков»
Сергей К. был арестован в районе Римини на основании европейского ордера. Предполагается, что он находился на борту парусной яхты «Андромеда», которую использовали диверсанты для подрыва трубопроводов в сентябре 2022 года.
ВС РФ за неделю освободили девять населенных пунктов
За прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Колодези, Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республики. А также Вороное и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.
Уме автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Заслуженный артист РФ скончался из-за рака легкого, с которым он боролся в последние годы, сообщила вдова артиста.