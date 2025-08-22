В башкирских школах создали 2 агрокласса

Первый такой класс создали на базе лицея в селе Байгильдино в Нуримановском районе, второй — в средней общеобразовательной школе № 1 в селе Буздяк. При этом отмечается, что затраты на ремонт таких помещений, закупку оборудования, мебели и учебных материалов будут возмещены. Оба этих агрокласса откроют в торжественной обстановке 1 сентября.