В башкирских школах создали 2 агрокласса

Новые агроклассы обустроили в двух школах в Башкирии по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Первый такой класс создали на базе лицея в селе Байгильдино в Нуримановском районе, второй — в средней общеобразовательной школе № 1 в селе Буздяк. При этом отмечается, что затраты на ремонт таких помещений, закупку оборудования, мебели и учебных материалов будут возмещены. Оба этих агрокласса откроют в торжественной обстановке 1 сентября.
«Мы видим заинтересованность со стороны наших аграрных компаний. Так, партнерами по созданию агроклассов выступили агрофирма имени Багау, КФХ [крестьянское (фермерское) хозяйство. — Прим. ред.] Хабибрахманова Ш. М. и Башкирский государственный аграрный университет. Это работа на перспективу. В будущем потребность в аграрных кадрах будет только расти, профориентация с младших классов — один из самых эффективных инструментов в этом деле», — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.