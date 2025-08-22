В татарстанском селе Новошешминск провели акцию «Помоги собраться в школу»

В этом году собраться школу помогли 122 школьникам из села. Так, 17 будущим первоклассникам подарили ранцы и канцтовары. Не остались без внимания и семьи участников специальной военной операции. Им, в частности, вручили денежные сертификаты. За счет них можно приобрести все, что необходимо для учебы.