В татарстанском селе Новошешминск провели акцию «Помоги собраться в школу»

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» прошла в селе Новошешминск в Татарстане по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в исполнительном комитете Новошешминского муниципального района.
В этом году собраться школу помогли 122 школьникам из села. Так, 17 будущим первоклассникам подарили ранцы и канцтовары. Не остались без внимания и семьи участников специальной военной операции. Им, в частности, вручили денежные сертификаты. За счет них можно приобрести все, что необходимо для учебы.
Кроме того, во время акции провели концерт со сказочными героями. Еще одним приятным сюрпризом для юных участников мероприятия было бесплатное мороженое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.