Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Красноярска рассказали, как ухаживать за лежачими пациентами

Профессиональный психолог также объяснила, как можно поддержать тяжело больного человека, не усугубив его моральное состояние.

Источник: Национальные проекты России

Новое занятие, посвященное уходу за лежачими больными, провели в школе пациентов в Красноярском онкодиспансере. Оно было организовано в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в краевом министерстве здравоохранения региона.

Во время занятия медицинская сестра Владлена Нижегородова рассказала собравшимся о нюансах кормления и умывания лежачих пациентов. Отдельное внимание она уделила специальному оборудованию, которое может пригодиться для ухода за пациентами в разных состояниях. Также на занятии обсудили методы профилактики пролежней. А психолог Василина Шабалина объяснила, как можно поддержать тяжело больного пациента, не усугубив его моральное состояние.

«Как только человек узнает о своем диагнозе, его жизнь навсегда делится на “до” и “после”. Прежде всего, нужно постараться не дать пациенту замкнуться в себе. Поощряйте разговоры не только о болезни — болезнь и лечение занимают в жизни человека много места, но не все. Возможно, вам не удастся избежать ссор с больным или ни разу не вызвать его раздражения. В такие моменты помните, что если человек может выразить свое раздражение в вашем присутствии, то он вам доверяет и чувствует себя с вами в безопасности. Просто будьте рядом», — сказала Шабалина.

Следующее занятие состоится 17 сентября. Оно будет посвящено частичному неперевариванию пищи после хирургических вмешательств и уходу за искусственными отверстиями в брюшной стенке.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.