Жителям Красноярска рассказали, как ухаживать за лежачими пациентами

«Как только человек узнает о своем диагнозе, его жизнь навсегда делится на “до” и “после”. Прежде всего, нужно постараться не дать пациенту замкнуться в себе. Поощряйте разговоры не только о болезни — болезнь и лечение занимают в жизни человека много места, но не все. Возможно, вам не удастся избежать ссор с больным или ни разу не вызвать его раздражения. В такие моменты помните, что если человек может выразить свое раздражение в вашем присутствии, то он вам доверяет и чувствует себя с вами в безопасности. Просто будьте рядом», — сказала Шабалина.