Жителям Красноярска рассказали, как ухаживать за лежачими пациентами

Новое занятие, посвященное уходу за лежачими больными, провели в школе пациентов в Красноярском онкодиспансере. Оно было организовано в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в краевом министерстве здравоохранения региона.
Во время занятия медицинская сестра Владлена Нижегородова рассказала собравшимся о нюансах кормления и умывания лежачих пациентов. Отдельное внимание она уделила специальному оборудованию, которое может пригодиться для ухода за пациентами в разных состояниях. Также на занятии обсудили методы профилактики пролежней. А психолог Василина Шабалина объяснила, как можно поддержать тяжело больного пациента, не усугубив его моральное состояние.
«Как только человек узнает о своем диагнозе, его жизнь навсегда делится на “до” и “после”. Прежде всего, нужно постараться не дать пациенту замкнуться в себе. Поощряйте разговоры не только о болезни — болезнь и лечение занимают в жизни человека много места, но не все. Возможно, вам не удастся избежать ссор с больным или ни разу не вызвать его раздражения. В такие моменты помните, что если человек может выразить свое раздражение в вашем присутствии, то он вам доверяет и чувствует себя с вами в безопасности. Просто будьте рядом», — сказала Шабалина.
Следующее занятие состоится 17 сентября. Оно будет посвящено частичному неперевариванию пищи после хирургических вмешательств и уходу за искусственными отверстиями в брюшной стенке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.