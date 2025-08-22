Ричмонд
В Миякинском районе Башкирии прошли Дни армейской культуры

Для участников организовали уроки мужества, посвященные героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Центральная библиотека села Киргиз-Мияки в Башкирии стала площадкой для проведения Дней армейской культуры, сообщили в районной администрации. Мероприятия организовали по национальному проекту «Молодежь и дети».

Для учащихся школ провели уроки мужества, посвященные героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. На встречах участники делились своими воспоминаниями и рассказывали о важности воинского долга. Одним из мероприятий стала квиз-игра «Солдатушки — бравы ребятушки». Участники показали свои знания в области военной техники, значимых сражений и армейских званий.

Также состоялся литературный забег «По местам боевой славы», где ребята проходили станции и отвечали на вопросы о местах сражений. На книжной выставке «Сила России — в единстве» были представлены издания об истории Российской Армии, знаменитых военачальниках и подвигах русских солдат. На выставке «За мир, за Россию, за будущее» представили литературу, посвященную участникам специальной военной операции.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.