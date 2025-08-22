Руководитель Росавиации возглавил совет директоров аэропорта «Домодедово»

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта «Домодедово», сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи авиагавани в госсобственность.
«В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта “Домодедово”. Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров», — говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России.
«Ключевые цели совета директоров — финансовое оздоровление аэропорта “Домодедово”, повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации», — отмечается в сообщении.
В конце июля генеральный директор холдинговой компании «Домодедово» Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей — 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», с 2024 года владевшего активами аэропорта «Домодедово».