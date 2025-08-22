Руководитель Росавиации возглавил совет директоров аэропорта «Домодедово»

В конце июля генеральный директор холдинговой компании «Домодедово» Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей — 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей.