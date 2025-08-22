В Перми стартовал форум «Города будущего»

Форум «Города будущего» стартовал в Перми и продлится до 23 августа. Одним из важных событий мероприятия станет награждение победителей индекса цифровизации «IQ городов» за 2024 год, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Важная задача в нашей работе — это комплексное развитие населенных пунктов. На это направлен наш масштабный национальный проект “Инфраструктура для жизни”. Он охватывает всю инфраструктуру, которая необходима для комфортной жизни, работы и отдыха людей. Для достижения поставленных целей уделяется внимание цифровой трансформации. Уверен, что форум станет важной площадкой для выработки новых решений», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Участники форума обсуждают лучшие цифровые и креативные решения для мегаполисов и малых городов. Например, генеральный директор компании «Промобот» Алексей Южаков представил систему управления умным домом, учитывающую все возможности и случайности, которые могут происходить в сфере ЖКХ. А генеральный директор технопарка в Перми Оскар Ягафаров рассказал о наиболее успешных разработках резидентов. В их числе роботизированная система UJIN, которую используют в сотнях современных многоквартирных домов, а также антропоморфный административный ассистент Арди, одинаково полезный в отелях, клиниках, киберкафе и образовательных организациях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.