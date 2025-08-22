В Перми стартовал форум «Города будущего»

Участники форума обсуждают лучшие цифровые и креативные решения для мегаполисов и малых городов. Например, генеральный директор компании «Промобот» Алексей Южаков представил систему управления умным домом, учитывающую все возможности и случайности, которые могут происходить в сфере ЖКХ. А генеральный директор технопарка в Перми Оскар Ягафаров рассказал о наиболее успешных разработках резидентов. В их числе роботизированная система UJIN, которую используют в сотнях современных многоквартирных домов, а также антропоморфный административный ассистент Арди, одинаково полезный в отелях, клиниках, киберкафе и образовательных организациях.