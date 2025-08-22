Ричмонд
В Барнауле состоится гастрофестиваль алтайских брендов

Для его участников организуют выставку и дегустации, мастер-классы и концертную программу.

Гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья» пройдет 23 августа в Барнауле при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом министерстве экономического развития.

Фестиваль начнется в 10:00 в парке «Изумрудный». На мероприятии будет представлена региональная продукция, в том числе мясная и молочная. Кроме того, на фестивале организуют дегустации, мастер-классы, кулинарный поединок, концертную программу.

«Фестиваль “Алтайские бренды” ежегодно позиционируется как праздник для всей семьи, поэтому каждый найдет здесь занятие по душе и обязательно влюбится в широкий ассортимент продукции алтайских производителей, представленный чаем, конфетами, бальзамами, БАДами, косметическими товарами и многим другим», — отмечает директор Алтайского центра кластерного развития Дмитрий Ляхов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.