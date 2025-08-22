В Москве выберут самые необычные детские площадки

Игровые площадки в Москве можно оценить в новом опросе на платформе «Активный гражданин — детям», которая развивается по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Каждая площадка представляет собой не просто место для развлечений, но и полноценное современное пространство для развития, обучения и творчества. Например, в Саду культуры и отдыха имени Баумана обустроен целый детский городок. Там можно попробовать свои силы на скалодроме или покататься на различных качелях и горках. А в парке «Ходынское поле» есть площадка «Авиатор». Там установлен прототип самолета Ил-18.
При этом на площадке «Салют» в парке Горького обустроены девять разных пространств. Там дети могут узнать принцип работы винта Архимеда. Затем стоит заглянуть на музыкальную площадку, где мелодии создаются прыжками. Принять участие в опросе можно по ссылке. За это начисляют баллы в городской программе лояльности «Миллион призов».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.