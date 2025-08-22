В Москве выберут самые необычные детские площадки

Каждая площадка представляет собой не просто место для развлечений, но и полноценное современное пространство для развития, обучения и творчества. Например, в Саду культуры и отдыха имени Баумана обустроен целый детский городок. Там можно попробовать свои силы на скалодроме или покататься на различных качелях и горках. А в парке «Ходынское поле» есть площадка «Авиатор». Там установлен прототип самолета Ил-18.