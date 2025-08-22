Туристы-пенсионеры посетили с экскурсией Яковлевский округ Белгородчины

Экскурсию по Яковлевскому округу Белгородской области провели для представителей старшего поколения из Борисовского района по проекту «К соседям в гости», реализация которого отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.
Путешествие началось с посещения центра культурного развития «Звездный». Там представители старшего поколения ознакомились с экспонатами выставки народных промыслов. Кроме того, они посетили центральную библиотеку. В ней работают станция самостоятельной книговыдачи, фото- и видеостудия. Также там оборудованы помещения для многопрофильной волонтерской деятельности, стоит игровой стол для игры в «Что? Где? Когда?».
Также экскурсанты посетили Парк роз в городе Строителе, где находятся мемориал «В честь Героев Курской битвы» и военно-историческое пространство «Огненный рубеж». Завершилось путешествие в селе Алексеевка. Там пенсионеры побывали в музее выдающегося русского актера Михаила Щепкина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.