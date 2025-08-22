Во Владимирской области пройдет турнир по спортивному ориентированию

Многодневный фестиваль спортивного ориентирования «Хрустальная призма» состоится в деревне Окатово Гусь-Хрустального района по государственной программе «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области.
Ежегодно яркое спортивное событие собирает ориентировщиков из разных уголков страны на интересных маршрутах и дистанциях. В этом году в ходе фестиваля также состоятся чемпионат и первенство Владимирской области. Спортсменов ждут состязания в двух дисциплинах: ночной «кросс-выбор» и «кросс-многодневный».
Первый старт запланирован уже 22 августа на 20:00. В ночных условиях атлеты будут соревноваться в дисциплине «кросс-выбор». Далее в программе на 23 августа с 11:00 начнутся состязания пролога дисциплины «кросс-многодневный», а в 16:30 состоится награждение победителей и призеров первого дня соревнований. 24 августа в 11:00 состоится финал многодневного кросса, а в 14:00 пройдет награждение в этой дисциплине.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.