Во Владимирской области пройдет турнир по спортивному ориентированию

Первый старт запланирован уже 22 августа на 20:00. В ночных условиях атлеты будут соревноваться в дисциплине «кросс-выбор». Далее в программе на 23 августа с 11:00 начнутся состязания пролога дисциплины «кросс-многодневный», а в 16:30 состоится награждение победителей и призеров первого дня соревнований. 24 августа в 11:00 состоится финал многодневного кросса, а в 14:00 пройдет награждение в этой дисциплине.