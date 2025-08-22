В США мужчина забыл заплатить за воду и потерял дом

По данным источника, Браун приобрел дом в 1996 году и к 2019 году полностью закрыл ипотеку. Однако позже выяснилось, что у него образовался долг за водоснабжение в размере порядка пяти тысяч долларов. В 2020 году городские власти передали эту задолженность в траст — организацию, занимающуюся неоплаченными налогами и услугами. Инвесторы, выкупившие долг, потребовали его возврата с процентами. Поскольку выплатить его не удалось, дом выставили на аукцион и продали.
Браун узнал о проблеме только тогда, когда посторонние люди попытались войти в его дом ночью. Позже выяснилось, что у них есть законные основания находиться в его жилище, говорится в материале.
«Это была моя единственная мечта. Я не могу есть, спать или пить. Мой дом у меня забрали», — цитирует слова Брауна издание.
В тексте отмечается, что согласно судебным документам, уведомления были отправлены в ноябре 2020 года, в период пандемии коронавируса. Но Браун утверждает, что никаких писем не получал. Представители мужчины отмечают, что он всегда исправно оплачивал налоги и новые счета за воду. Проблема в том, что старый долг не отображался в его текущих квитанциях после передачи в траст, и он не знал о задолженности, резюмируется в статье.