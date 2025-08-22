Как бело-сине-красные цвета превратились в главный тренд современной России

«Флаг России сопровождает меня всегда — во время всех значимых моментах жизни: занимаясь почти всю жизнь профессиональным спортом, я наблюдала за поднятием флага, стоя на пьедестале. А в школе мне доверяли поднятие флага на торжественных линейках. В студенчестве меня сопровождали флаг и гимн на спортивных соревнованиях. Сейчас, когда я вижу вознесение флага и слышу гимн России, у меня на глазах наворачиваются слезы радости и гордости», — поделилась Мария Сидоркина, Московская область, 20 лет.