В Дзун-Хемчикском районе Тувы откроют пять фельдшерско-акушерских пунктов

Пять новых фельдшерско-акушерских пунктов начнут работать в Дзун-Хемчикском районе Тувы. Их возводят при поддержке нацпроекта нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципалитета.
Медучреждения откроются в селах Хорум-Даг, Бажын-Алаак, Хайыракан, Теве-Хая и Шеми. В частности, в будущем фельдшерско-акушерском пункте села Хайыракан уже закончены земляные работы, устройство фундамента, полов и отмосток. Также специалисты возвели стены и обустроили кровлю.
«Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах района и повысить доступность медицинских услуг для сельского населения», — отметили в администрации Дзун-Хемчикского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.