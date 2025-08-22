В Минеральных Водах начали внедрять систему «Безопасный город»

Более 60 камер видеонаблюдения было подключено к системе «Безопасный город» в Минеральных Водах. Общественные территории, где установлены видеокамеры, благоустроены в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ставропольского края.
По информации администрации Минераловодского муниципального округа, на улице Советской к серверу «Безопасного города» подключили 23 камеры, еще 44 — на территории городского парка. В ближайшее время к системе планируют подключить еще 36 камер.
«Система позволяет правоохранительным органам и другим профильным структурам удаленно обеспечивать безопасность. По вопросам установки камер в местах досуга часто обращаются сами жители. Планомерно распространим практику на все общественные пространства. Кроме того, планируем увеличить количество камер с дальнейшим подключением к системе на всех въездах и выездах в город, а также на путепроводах», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.