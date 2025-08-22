В Минеральных Водах начали внедрять систему «Безопасный город»

«Система позволяет правоохранительным органам и другим профильным структурам удаленно обеспечивать безопасность. По вопросам установки камер в местах досуга часто обращаются сами жители. Планомерно распространим практику на все общественные пространства. Кроме того, планируем увеличить количество камер с дальнейшим подключением к системе на всех въездах и выездах в город, а также на путепроводах», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.